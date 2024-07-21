泰金-KY 上半年EPS估將超越去年全年 2024年營運將攀巔峰

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-21 08:40

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年第一季營收及獲利走強，且第二季延續強勢， 上半年營收以 8.01 億元改寫歷史同期新高，稅後純益可望上攀 2 億元，超越 2023 年全年的 1.31 億元，每股純益挑戰 6 元，且目前手中掌握的訂單也旺，全年營運將攀巔峰。

泰金 - KY 第二季營收爲 3.8 億元，年增 28.35%，上半年營收 8.01 億元，年增 51.76%，目前手中掌握的第三季訂單值優於第二季的實際出貨量，估計達 4 億元以上的水準，有利於進一步 爲下半年業績再增溫，全年獲利也可望超越歷年高點的 2.24 億元，獲利將創新高。

泰金 - KY 在 2024 年第一季譜出三率三升的表現，單季營收 4.22 億元，毛利率 36.57%，季增 14.5 個百分點，年增 15.45 個百分點，稅後純益達 1.31 億元，季增約 3.4 倍，年增 4.55 倍 每股純益達 3.66 元。泰金 - KY 的 2024 年首季毛利率、營業淨利率、純益率及每股盈餘全都改寫創下單季歷史新高。

先前泰金 - KY 總經理許文誌在法說會並指出，泰金 - KY 在營收規模提升，加上產品組合優化及成本控管下，看好今年獲利的成長動能。

泰金 - KY 從 2019 年掛牌以來，持續拓展客戶，目前在主力產品櫥櫃五金及衛浴配件項目上，已經涵蓋了北美前五大品牌及通路客戶，這也讓泰金在近年來，能夠持續不斷獲利取得好成績。現任總許文誌是在 2023 年 8 月 23 日獲泰金 - KY 董事會，由副總經理升任為泰金新任總經理，此一任命案，是繼去年 6 月董事會推舉許偵容為董事長後，公司二代經營梯隊完整到位。