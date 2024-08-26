中信金遞件了！併新光金總資產上看13.5兆元 拚第一大金控

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 18:36

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中信金表示，國內金融業市場長期存在過度競爭、業者家數過多等問題，缺乏達到具國際競爭力的規模，中信金擬進行公開收購新光金控股權，若收購完成，中信金與新光金合併後總資產將達 13.5 兆元，資產規模排名全台第一。

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合併後，中信金規模將超過渣打銀行 (香港)、日本野村控股公司、新加坡大華銀行等亞洲大型金控，成為亞洲第 38 大金融集團，跨出國內金融業者打亞洲盃、世界盃的第一步，並滿足國家關鍵產業的跨境金融需求，協助台灣強化資本韌性及確保供應鏈安全。

另外，中信金可因本案通過，強化銀行、保險、證券三大業務發展，提供客戶更完整的金融服務，除銀行業務可擴大市占率之外，保險業務可藉由整併台灣人壽經驗，改善新光人壽經營績效，進而提升獲利能力，調整營運體質，至於證券業務則可補強中信金第三獲利引擎，完善金融服務版圖。

中信金強調，看好雙方合併綜效，未來獲利成長可期，提供新光金全體股東相對高溢價，共創未來願景。若能順利取得主管機關通過此案，必可在保障雙方股東權益、員工生計、客戶服務之前提下，完成併購計畫，以充分發揮最大綜效、創造雙贏局面。