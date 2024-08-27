乙盛-KY Q2純益季增3成 上半年EPS 1.41元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-27 19:43

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鴻海 (2317-TW) 旗下機構件廠乙盛 - KY(5243-TW) 今 (27) 日公告第二季財報，稅後純益 1.36 億元，季增 34.6%、年減 35.2%，每股純益 0.81 元，上半年每股純益 1.41 元。

乙盛第二季營收 31.68 億元，季增 10.2%、年增 0.9%；毛利率 18.3%，季減 0.2 個百分點、年減 0.4 個百分點；營業利益 1.32 億元，季減 27.7%、年減 44.2%；營業利益率 4.2%，季減 2.2 個百分點、年減 3.3 個百分點。

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乙盛上半年營收 60.44 億元，年減 1.4%、毛利率 18.4%，年減 1.3 個百分點；營業利益 3.14 億元，年減 36.6%、營業利益率 5.2%，年減 2.9 個百分點、稅後純益 2.37 億元，年減 36.3%。

依照乙盛的預估，第二季到第四季營運呈現向上走勢，其中，網通、汽車機構件都可望成長，但消費性電子機構件估下滑；乙盛 7 月營收 11.42 億元，創 16 個月新高，月增 4.8%、年增 34%；累計前 7 月營收 71.87 億元，年增 2.5%。

網通產品來看，乙盛看好，伺服器整體出貨量及 AI 伺服器比重在 2024-2028 年估將逐年攀升、公司也積極布局 AI 相關產品線，包含伺服器、資料儲存設備及儲能設備外，以及 AI PC、醫療檢測設備等。