〈台新金法說〉今年法金放款估雙位數成長 房價高房貸風控趨緊

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-27 19:01

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台新金 (2887-TW) 今 (27) 日舉辦法說會，預期美國聯準會 9 月、12 月各降息 1 碼，台灣央行按兵不動，將對銀行外幣放款動能有助益，法金放款全年預估雙位數成長，個金放款則估高個位數成長；對於近期國銀房貸限縮議題，台新銀表示，面對房價攀高，風險控管必須更謹慎，強調無限貸令，距離銀行法 72-2 條限額，仍有 1000 多億元的水位。

台新金今天法說會由總經理林維俊、財務長賴昭吟及子公司台新銀行總經理林淑真、個人金融事業總處執行長包國儀、法人金融事業總處執行長張俊明五人共同主持。

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台新金公布上半年稅後純益 106 億元，年增 19%，每股淨值為 13.93 元，每股稅後純益 0.74 元，年化股東權益報酬率為 11.17%；在營收表現方面，主要成長為淨利息收入挹注及淨手收，年成長分別達 14.2% 及 8.5%。

台新銀行上半年稅後純益達 86.3 億元，年增 10%。台新銀行在放款、存款、信用卡等主要業務持續穩定成長，其中總放款餘額較去年同期成長 11.4%，總存款餘額則成長 9.8%；在財富管理業務方面，較去年同期成長 30.6%；信用卡業務方面，包括有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標均穩定成長，特別是簽帳金額年成長 12.4%、毛手續費收入年成長 20.7%，表現突出。

在資本結構與授信資產品質方面，林維俊指出，上半年台新金與主要子公司台新銀行資本適足率分別為 130.4%、14.5%，持續維持穩健；另外，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.11% 及 1137.9%，授信資產品質亦維持良好。

對於今年 NIM、Spread 展望，賴昭吟指出，第二季與第一季相比，存放利差往下減降，主要因 3 月底中央銀行升息，當時就把活存利息全幅度調整，反映成本，反而放款相對較晚，直到第二季下半段才開始調整，因此導致減降，預估未來兩季會逐步往上調升。

賴昭吟表示，去年底就預期聯準會將啟動降息，就開始布局部位，直到目前都沒有停止，因此，第二季顯現效果，幫助 NIM 仍上升 1 個基點，NIM 不跌反升。台新預期台灣利率不變，聯準會 9、12 月各降 1 碼，將對外幣放款動能有助益，期望進一步提升業績，台新 8 月初有把握住美元利率降幅，有獲利了結帳上部份美債部位，將反映在投資收益上，後續會持續佈建，期望未來還有資本利得空間。

最後，賴昭吟強調，內部會維持優化存放結構的策略，優化存放利差及資金運用效益，持續在進行，預期下半年 NIM 提升 3-4 基點。

對於銀行淨手收展望，包國儀說明，主要有二大來源，包括財管及信用卡，主要受惠今年投資市場熱絡，過去除了在保險業務穩健外，今年基金動能有很大的成長，帶動上半年手收，預期下半年也是雙位數成長。信用卡方面，受惠疫情告一段落，民眾國內外消費、百貨、旅遊等消費金額都是雙位數成長，帶動信用卡手收。

至於外界關切房貸議題，包國儀指出，近幾年來房市過熱，導致房屋單價成長快速，如果每筆貸款金額持續攀升，消費者償債能力沒有跟上來，在風險控管上，銀行就需要更加謹慎。