精誠代理OT資安品牌Claroty 初期切入製造業、醫療體系

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-27 17:34

‌



精誠集團 (6214-TW) 旗下智慧資安科技 (uniXecure) 今 (27) 日宣布，正式代理全球領先的 OT 資安品牌 Claroty，雙方將攜手在國內提供最具技術領導競爭力的網路實體系統 CPS(Cyber Physical System)資安防護解決方案，初期聚焦切入製造業和醫療產業。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，台灣一直都是全球資安攻擊的重點，據第一手業界觀察，工業控制系統 (ICS) 與物聯網 / 運營技術 (IoT/OT) 環境的資安威脅近年大幅增長。

‌



而 Claroty 解決方案提供深度可視性、威脅檢測與響應、風險管理等優勢，可全面保護企業的關鍵基礎設施與運營安全，協防企業因應日趨艱鉅的資安挑戰。

Claroty 亞太區總經理 Eddie Stefanescu 表示，智慧資安科技對網路安全與合作夥伴生態系統的高度關注，是 Claroty 在台灣戰略成長的重要一步，相信透過此次合作將擴大影響力，並招募新經銷商合作夥伴。