宏碁整推Veriton 2000 系列商用電腦 提供中小企業 AI 運算能力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-22 17:56

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宏碁推出新一代商用 All-in-One 電腦 Veriton 2000 系列，首次在商用產品線中整合 AI 加速技術，新機種 Veriton Z2524G 搭載 Intel® Core™ Ultra 5 處理器和專用神經網路處理器（NPU），旨在為中小企業提供 AI 運算能力，提升工作效率。

AIO 電腦採用 23.8 吋 Full HD IPS 螢幕，配備 16GB DDR5 RAM 和 512GB SSD，預裝 Windows 11 專業版。其核心優勢在於整合 Intel® NPU，專為支援新興 AI 應用而設計，可顯著提升 AI 相關任務的處理速度。

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宏碁特別強調 Veriton Z2524G 在視訊會議方面的技術創新。通過 Windows 工作室效果（Windows Studio Effects）技術，設備能自動優化光線條件並過濾環境噪音，大幅提升遠程溝通體驗。

在資訊安全方面，新機種支援 TPM 2.0 加密技術，並提供多樣化的管理工具，如 Acer Office Manager 和 Acer Control Center，有助 IT 人員高效管理多台裝置。此外，產品還配備最新的 Wi-Fi 7 技術，確保網絡連接的穩定性和高速性。

宏碁表示，Veriton 2000 系列的設計理念不僅注重技術創新，還考慮到環境永續性。產品使用消費後回收塑膠再生材料（PCR）和可回收包材，體現公司對減少環境影響的承諾。