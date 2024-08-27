〈焦點股〉貿聯-KY上半年賺近1股本 大漲逾9%創新高價

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-27 13:37

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連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 第二季三率三升、獲利創 7 季新高，上半年賺近 1 股本，加上併購東歐 Easys，擴大半導體設備布局，今 (27) 日股價大漲逾 9%，最高來到 472.5 元、創新高價。

貿聯第二季在生產效率提升、產品組合轉佳下，獲利率三率三升，推升稅後純益 10 億元，季增 72.6%、年增 123%，每股純益 6.13 元，寫 7 季新高；上半年稅後純益 15.83 億元，年增 48.1%，每股純益 9.69 元。

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貿聯也公告擬斥 5150 萬歐元 (約新台幣 18.3 億元)，全資併購位在東歐的 Easys s. r. o.，強化半導體設備業務的需求，雙方預計在 9 月中旬簽署最終購買協議。

貿聯表示，此次併購將增加客製化產品業務的產能和技術，以滿足半導體設備業務的需求，期望 Easys 併入工業用事業群後，資本設備能成為工業用事業群的最高佔比業務，進一步提升營運表現。