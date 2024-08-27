〈日股盤後〉市場觀望情緒濃 日經收漲

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 15:22

‌



在市場觀望情緒中，日本股市周二 (27 日) 收高，日經指數收盤上漲 178.4 點或 0.47%，報 38288.62 點。東證指數收盤上漲 19.39 點或 0.73%，至 2680.80 點。

在隔夜美股漲跌互見之下，東京股市開盤低迷，市場關注等待東京時間 29 日凌晨公布的輝達財報，因此觀望情緒濃厚，成交量偏低。

‌



從產業來看，紙漿和造紙、採礦、鋼鐵、運輸設備、石油和煤炭產品價格上漲，而紡織、航空運輸和其他產品 3 個產業價格下跌。在東京證交所主板，有 80.5% 的股票上漲，17.0% 的股票下跌。

日經指數全天表現最好的是 JTEKT Corp.，收盤上漲 5.61% 或 57.50 日元，收於 1083.00 日元。此外，Nissui Corp. 上漲 4.54% ，收 935.00 日元，Yokogawa Electric Corp. 上漲 4.36%。

全日表現最差的是 Lasertec Corp，收盤下跌 4.32% 或 1245.00 日元，收在 27580.00 日元。 Mercari Inc 下跌 3.07% ，Hitachi Ltd 下跌 1.86% 。