三寶放貸案二審加重判8年8個月 何壽川：上訴捍衛清白

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-27 12:31

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永豐集團創辦人何壽川等人被控非法放貸三寶集團等案， 今 (27) 日臺灣高等法院宣判，撤銷一審案決，改依證交法加重特別背信罪判處何壽川有期徒刑 8 年 8 月，委任律師余明賢表示，對此何壽川深表遺憾，將繼續上訴以捍衛自身的清白。

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另外，高院判決也認定，永豐金租賃係以放款收受利息的方式承作三寶貸款，且永豐金租賃承作的利率遠高於銀行，並有要求一定程度之擔保品，因此獲利逾新台幣 20 億元。

然而，竟又認為貸得資金去投資 1788 大樓所創造收益的 3.56％，應該再分配給永豐金租賃，顯然前後矛盾，也與租賃實務及一般認知相去甚遠。

余明賢律師表示，永豐餘及元太針對 1788 大樓案投資，是以當時市價 6 折，向破產的美林證券購買釋出的股權，是高利潤、低風險的商業投資，且經過各公司專業經理人嚴謹的內部評估程序，何壽川並未參與，也未曾以任何形式影響各公司決策。