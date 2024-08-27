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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.79元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.73元下修至-0.79元，其中最高估值0.38元，最低估值-1.11元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.38(0.38)0.570.260.09
最低值-1.11(-1.09)-1.2-1.27-1.25
平均值-0.7(-0.65)-0.52-0.4-0.59
中位數-0.79(-0.73)-0.48-0.37-0.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.76億60.34億62.74億64.83億
最低值57.88億58.74億60.24億60.89億
平均值58.49億59.46億61.47億63.04億
中位數58.62億59.33億61.56億62.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-56.80-3.8520.271.800.12
營業收入81.07億71.55億64.11億57.87億57.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFYBR

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