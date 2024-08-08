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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent IncFYBR-US的目標價調升至35元，幅度約6.06%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至35元，調升幅度6.06%。其中最高估值61元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Frontier Communications Parent Inc評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Frontier Communications Parent Inc今(8日)收盤價為27.43元。近5日股價下跌6.06%，標普指數下跌5.85%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FYBR市場預估目標價

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Frontier Communications Parent Inc27.43-0.90%

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