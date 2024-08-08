鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent IncFYBR-US的目標價調升至35元，幅度約6.06%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至35元，調升幅度6.06%。其中最高估值61元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Frontier Communications Parent Inc評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Frontier Communications Parent Inc今(8日)收盤價為27.43元。近5日股價下跌6.06%，標普指數下跌5.85%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估上修至-0.38元，預估目標價為32.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.48元，預估目標價為33.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.64元，預估目標價為33.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至10.77元，預估目標價為922.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇