鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.64元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.59元下修至-0.64元，其中最高估值0.51元，最低估值-1.09元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.59
|0.28
|0.11
|最低值
|-1.09(-1.09)
|-1.35
|-1.51
|-1.4
|平均值
|-0.61(-0.54)
|-0.54
|-0.46
|-0.56
|中位數
|-0.64(-0.59)
|-0.42
|-0.38
|-0.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.76億
|60.34億
|62.74億
|65.49億
|最低值
|57.76億
|58.09億
|59.63億
|60.89億
|平均值
|58.31億
|59.25億
|61.26億
|63.05億
|中位數
|58.43億
|59.23億
|61.13億
|62.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-56.80
|-3.85
|--
|1.80
|0.12
|營業收入
|81.07億
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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