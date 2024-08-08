鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.69元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.64元下修至-0.69元，其中最高估值0.38元，最低估值-1.09元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.38(0.38)
|0.57
|0.26
|0.09
|最低值
|-1.09(-1.09)
|-1.35
|-1.51
|-1.4
|平均值
|-0.64(-0.62)
|-0.57
|-0.47
|-0.56
|中位數
|-0.69(-0.64)
|-0.56
|-0.38
|-0.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.76億
|60.34億
|62.74億
|65.49億
|最低值
|57.76億
|58.74億
|60.24億
|60.89億
|平均值
|58.40億
|59.39億
|61.41億
|63.32億
|中位數
|58.51億
|59.26億
|61.21億
|63.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-56.80
|-3.85
|--
|1.80
|0.12
|營業收入
|81.07億
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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