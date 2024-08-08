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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.69元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.64元下修至-0.69元，其中最高估值0.38元，最低估值-1.09元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.38(0.38)0.570.260.09
最低值-1.09(-1.09)-1.35-1.51-1.4
平均值-0.64(-0.62)-0.57-0.47-0.56
中位數-0.69(-0.64)-0.56-0.38-0.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.76億60.34億62.74億65.49億
最低值57.76億58.74億60.24億60.89億
平均值58.40億59.39億61.41億63.32億
中位數58.51億59.26億61.21億63.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-56.80-3.85--1.800.12
營業收入81.07億71.55億64.11億57.87億57.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFYBR

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