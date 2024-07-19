鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.48元，預估目標價為33.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.38元下修至-0.48元，其中最高估值0.51元，最低估值-0.88元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.59
|0.28
|0.11
|最低值
|-0.88(-0.88)
|-1.35
|-1.51
|-1.4
|平均值
|-0.33(-0.29)
|-0.55
|-0.47
|-0.55
|中位數
|-0.48(-0.38)
|-0.56
|-0.43
|-0.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.44億
|59.56億
|62.33億
|65.49億
|最低值
|57.74億
|58.09億
|59.63億
|60.55億
|平均值
|58.07億
|58.91億
|60.94億
|63.03億
|中位數
|58.05億
|58.86億
|61.13億
|63.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-56.80
|-3.85
|--
|1.80
|0.12
|營業收入
|81.07億
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思(CTAS-US)EPS預估上修至16.65元，預估目標價為798.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估上修至14.52元，預估目標價為190.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至4.47元，預估目標價為38.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：易速傳真EFX-US的目標價調升至283.5元，幅度約4.61%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
下一篇