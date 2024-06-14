築間下半年全台新開逾20個據點 將揮軍日本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-17 17:06

連鎖火鍋品牌築間 (7723-TW) 今 (17) 日召開股東常會，董事長林楷傑表示，去年底啟動新品牌研發、展店和既有門店改裝三大計畫，迄今皆開出亮眼成績，有效推動營收成長，目標下半年積極加強新品牌展店腳步，台灣將再開出逾 20 家門店，並首度揮軍日本。

築間今日於會中承認 2023 年財報及盈餘分派案，通過申請上櫃案既辦理現金增資案發行新股，依公司法規定保留 10-15% 由集團所屬員工認購。

築間去年合併營收 57.63 億元，營業利益 5.08 億元，稅後純益 3.55 億元，年增率分別為 32.69%、40.81% 和 30.52%，營收和獲利同創歷史新高，但因興櫃股本膨脹，每股稅後純益 (EPS)8.61 元，合計全年超額配息每股 9.5 元，配發率達 110.34%。

林楷傑表示，暨年初築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出海外第 1 家分店後，在香港旺角將開出 3 個品牌，包括已於 6 月 7 日開出「築間幸福鍋物」，以及 6 月下旬首度亮相的「築間台灣鹹酥雞」、7 月下旬台灣人氣個人燒肉品牌「燒肉 Smile」等，在香港逐漸打造出築間一條街。