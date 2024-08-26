泓德能源挾5個第一優勢拚全年營收突破百億 9月底轉上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-26 17:21

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智慧能源領導品牌泓德能源 (6873-TW) 即將在 9 月底正式改列一般板，總經理周仕昌表示，泓德能源擁五個第一，包括最國際化的能源平台、最完整的垂直整合平台、最多土地的庫存平台、最大的資產管理平台、最完整的技術整合平台，並看好下半年在嘉義、台南案場工程認列後，營運將顯著成長，全年也會再優於去年。

泓德能源今年上半年營收 21.56 億元，年增 5.4%，每股稅後純益 1.56 元；法人預估，泓德能源今年下半年在嘉義、台南案場進帳下，全年營收將突破 100 億元，創下歷史新高，每股稅後純益 10 元起跳。

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細數五個第一，周仕昌說，泓德能源致力成為全球國際化品牌，因此除了深耕台灣也進軍海外，近期國外案場已有斬獲，以光電案場來看，台灣建置量能已超過 400MW、開發量體逾 1.5GW，日本目標開發量體超過 510MW，澳洲目標超過 400MW，菲律賓更超過 1GW。儲能方面，台灣開發量體超過 550MW，日本與澳洲分別達 1.2GW、1.6GW 以上，菲律賓也有 1GW。

泓德能源擁有最完整的垂直整合平台，周仕昌看好，垂直整合是公司競爭力之一，尤其隨著政府政策光電三轉一，電力業民營化，公司具備開發、管理、微運、售電、整合系統再到充電樁擁有完整解決方案，公司優勢會逐步顯現。

第三個是泓德能源擁有最多土地的開發庫存，目前在手土地待開發量高達 500 公頃，開發能見度直透 2026 年，在手已簽約未完工工程金額 230 億元，其中，下半年將率先認列嘉義義竹與台南七股案件，開發容量分別為 119MW、30MW，可望大幅挹注今年下半年，帶動下半年營運大爆發。

第四是泓德能源擁最大的綠能資產管理平台，未來管理總金額超過 650 億元，目前與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，包含以地面型光電為主的星泓電力、以漁光為主的星鱻電力、以表前儲能為主的星德電力，以及今年甫成立以光、儲為主的富邦能源，未來更打算成立第五個平台。

最後則是，泓德能源推出自有品牌 TITAN，包含智慧綠能管理平台、表前 / 表後儲能與充電樁相關設備，以及充電專用站等軟硬整合與場域整合服務，並開發智能選址、智能維運、預測與風險分析和交易策略等 AI 應用。