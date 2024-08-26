中華車說明MG三車款交車狀況 售服不受新政策影響

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-26 18:24

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中華車 (2204-TW) 今 (26) 日舉辦法說會，強調將加速推動 MG 國產化，但由於政策來的急，MG4 電動車已暫停接單，HS 和 ZS 先採行限量接單，不過，已成交訂單的 MG 車主交易條件不變，將盡力早日交付，且所有的售後維修及保養均不受新政策的影響。

中華車表示，為提升汽車在地化比率，支持政府於 8 月 1 日起實施的在地化供應鏈合作價值比率新政策，並積極與產發署和協力廠商密切聯繫、持續溝通，現已與協力體系成立任務團隊，盡力排除萬難來加速提升在地化比率，以達成新政策的要求。

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中華車也提到，MG HS 和 ZS 現售車款未搭載任何具聯網功能的系統，無聯網資安風險。

而 MG4 電動車具聯網功能，與歐洲市售車輛採同樣規格，沒有遠端介入車輛駕駛功能，車主只能透過 APP 查看電池電量、輪胎胎壓、開啟關閉空調等，而客戶車籍資料及相關車輛保修履歷數據均存放在台灣本地的數據中心，受到安全的保護。

中華車進一步說明，乘用車採多元品牌策略，提供台灣消費者多元化選擇，目前預計 2025 和 2026 年與三菱自動車合作開發，分別引進兩款全新車款在地生產販售。

而中華車也持續投入自主研發，深化智慧電動車關鍵系統技術，全新電動商用車國產化率近 90%，繼去年推出全新菱利電動車 E300 後，中華菱利輕小商用車將於第四季上市，2025 年還有 3.5 噸電動貨卡將推出。