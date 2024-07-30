格上租車導入MG 搶啖暑期熱絡租車商機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-30 19:30

裕隆集團旗下格上租車今 (30) 日宣布，中華車 (2204-TW) 近年新代理的人氣國產車品牌 MG 近期進駐格上，進而擴大短租車隊多元品牌車款，格上也同步推出「暑 GO 移、省翻天」專案，全力搶攻暑期租車熱絡商機。

格上表示，為滿足消費者需求，不斷擴大提供品牌車款，此次暑 GO 移省翻天專案納入多達 13 款車，從國產車到進口車，燃油車到純電車，轎車到 MPV 一應俱全。

而最新加入格上車隊的 MG 雙雄，具有超越同級車的舒適座艙、全景電動天窗與 360 度環景。

「暑 GO 移、省翻天」專案承租 1 天不分平假日享 66 折優惠，承租 3 天以上不分平假日優惠最低 6 折，使用此專案指定租用 MG HS 1.5T 車型最低每日 2400 元，租用 MG ZS 車款最低每日更只需 1920 元。

若暑期方案選擇純電車的消費者還可享加碼優惠，凡在租車期間透過格上漫遊充電站完成付款的客戶，憑繳費收據、明細或格上 APP 畫面 (限於格上 APP 開啟)，在還車時可享充電費 1.5 倍折抵應付里程費優惠。