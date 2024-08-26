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台股

〈台股開盤〉聯準會放鴿台股同歡漲逾200點收復5日線 AI、金融紅通通

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-26 09:56

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聯準會放鴿台股同歡漲逾200點收復5日線，AI、金融紅通通。(圖：shutterstock)

在聯準會主席鮑爾放鴿下，美股上周五 (23 日) 紅通通，台股今 (26) 日跟著上漲，權值股全面走揚，帶動大盤漲逾 200 點，最高漲至 22449.45 點，收復 5 日線，預估成交量 4000 億元。AI、金融族群今天也走強。 

今天權值股全面走揚，台積電 (2330-TW) 漲 11 元，漲幅約 1.16%，聯發科 (2454-TW) 漲 1.22%，鴻海 (2317-TW) 漲勢更為強勁，漲逾 2%，日月光 (3711-TW) 漲 0.66%，台達電 (2308-TW) 漲 0.62%，大立光 (3008-TW) 則漲 0.33%。 


AI 族群今天漲勢強勁，華擎 (3515-TW)、麗臺 (2465-TW) 雙雙亮燈漲停，微星 (2377-TW) 漲逾 9%，進逼漲停板，技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 漲逾半根停板，宏碁 (2353-TW) 漲逾 4%，精英 (2331-TW) 漲逾 3%，廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、緯穎 (6669-TW) 及仁寶 (2324-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。 

金融股方面，台新金 (2887-TW) 上周宣布與新光金 (2888-TW) 換股合併，新光金併購利多，漲逾半根停板，台新金漲逾 3%，而有意搶親的中信金 (2891-TW) 則漲約 1.21%。其他金融股也強勢表態，三商壽 (2867-TW)、富邦金 (2881-TW) 也漲逾 3%，元大金 (2885-TW)、上海商銀 (5876-TW)、開發金 (2883-TW)、聯邦銀 (2838-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。 

美股四大指數全面收漲，道瓊指數上漲 462.3 點或 1.14%，收 41175.08 點；那斯達克指數上漲 258.44 點或 1.47%，收 17877.79 點；標普 500 指數上漲 63.97 點或 1.15%，收 5634.61 點；費城半導體指數上漲 141.75 點或 2.79%，收 5228.65 點。 

 

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台股開盤聯準會放鴿降息AI金融新光金台新金中信金

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台積電9540.53%
廣達278.50.91%
日月光投控149-1.00%
台達電398.5-0.87%
大立光30700.66%
華擎214.510.00%
麗臺1029.91%
微星184.58.85%
技嘉273.54.99%
華碩5567.13%
﻿宏碁44.753.95%
精英26.854.07%
英業達46.31.76%
聯發科12300.41%
緯穎19401.31%
仁寶33.51.98%
台新金19.92.58%
新光金13.155.62%
中信金33.30.60%
三商壽8.245.24%
富邦金91.93.26%
元大金31.93.24%
上海商銀41.51.72%
凱基金16.31.88%
鴻海1831.67%
聯邦銀15.251.67%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.92
加權指數法興(售) 槓桿5.27
日月光投控法興(購) 槓桿8.05
台達電法興(購) 槓桿4.67
大立光法興(購) 槓桿7.36
聯發科法興(購) 槓桿7.58
鴻海法興(購) 槓桿5.36
鴻海法興(購) 槓桿6.47

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