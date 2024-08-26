〈台股開盤〉聯準會放鴿台股同歡漲逾200點收復5日線 AI、金融紅通通

在聯準會主席鮑爾放鴿下，美股上周五 (23 日) 紅通通，台股今 (26) 日跟著上漲，權值股全面走揚，帶動大盤漲逾 200 點，最高漲至 22449.45 點，收復 5 日線，預估成交量 4000 億元。AI、金融族群今天也走強。

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美股四大指數全面收漲，道瓊指數上漲 462.3 點或 1.14%，收 41175.08 點；那斯達克指數上漲 258.44 點或 1.47%，收 17877.79 點；標普 500 指數上漲 63.97 點或 1.15%，收 5634.61 點；費城半導體指數上漲 141.75 點或 2.79%，收 5228.65 點。