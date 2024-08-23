〈台股開盤〉開盤跌106點量縮 V轉反彈後回測22000點支撐

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-23 09:38

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美股收盤下跌，而今 (23) 日台股集中市場以低盤開出，開盤下跌 106.24 點，集中市場加權股價指數以 22042.59 點開出，大盤各類股同步下跌，一度跌破 22000 點大關，預估全場成交值仍低於 3000 億元，市場專家指出，大盤 V 轉反彈後回測支撐，但量能型態不利上攻，宜保守。

台股權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 、聯發科 (2454-TW) 今開盤沒有表現，大立光 (3008-TW) 跌破 3000 元整數關卡，營建類股走勢弱，大盤開盤 開盤下跌 106.24 點，集中市場加權股價指數以 22042.59 點開出，最低 21956.49 點，最高 22068.86 點，預估成交值 2874 億元。

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8 月 23 日早盤電子股指數下跌 0.75%，占大盤成交比重 56%，金融股下跌 0.59%，占大盤成交高達 10%、 營建股下跌 1.75%，占大盤成交值 2.6%。

美股三大指數 22 日 全面收低，受到科技股拖累，隨經濟衰退擔憂緩解和全球央行官員齊聚傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 經濟論壇之際，美國公債殖利率上升，股市承壓。

今晨美股收盤主要指數表現包括，美股道瓊指數下跌 177 點，或 0.43%，收 40,712.78 點。那斯達克指數下跌 299.63 點，或 1.67%，收 17,619.35 點。S&P 500 指數下跌 50.21 點，或 0.89%，收 5,570.64 點。費城半導體指數下跌 181.03 點，或 3.44%，收 5086.90 點。NYSE FANG + 指數下跌 404.38 點，或 3.52%，收 11,079.70 點。

而其中輝達 (NVDA-US) 下跌 3.70%、台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.92%。

資深證券分析師簡伯指出，近期反彈的過程中，整體量能仍無法有效放大，量能不足下，技術量能型態偏空，指數缺乏上攻動能，近期日線的技術指標也來到相對高檔區，因此，短線追高風險漸增，建議逢低布局，不追高。同時，目前在以預測指數支撐所在。同時，全球央行官員齊聚傑克遜霍爾，今晚經濟論壇結論也是個不確定因素。

「新新併」方面，台新金控 (2887-TW) 與新光金控 (2888-TW) 於昨日同步召開董事會，決議通過以「換股方式」合併，台新金以每 0.6022 股普通股換得新光金 1 股普通股，每 1 股特別股換得新光金 1 股特別股。新光金受到換股折價幅度高達 9% 的影響，早盤跌幅一度約 6%