越跌越買！高股息ETF吸聚人氣 這2檔績效最佳
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 13:02
台股今年 7 月 11 日寫下波段高點後，開啟了一波重達 19% 的跌勢，並在 8 月 6 日盤中觸抵波段低點後開啟反彈，市場法人觀察，在台股上演急跌急漲的這六周，盤面上 22 檔高股息 ETF 中，有 10 檔的受益人數呈現周周增加，再去對應這段期間的股價含息報酬，可發現最抗跌的 2 檔，也是今年以來績效最佳的 2 檔，分別是凱基優選高股息 30(00915-TW) 與元大台灣高息低波 (00713-TW)。
法人指出，市場修正時，高股息 ETF 擁有吸聚人氣的效果，投資人越跌越買的情況下，形同提供高股息 ETF 下檔支撐的力量，進一步吸引風險趨避投資人的青睞。
法人觀察，當市場震盪修正的時候，00915 往往能展現抗跌力道；而當盤勢反轉向上的時候，00915 也能展現突出的跟漲能力，法人表示，這應該跟 00915 特別採用下行風險指標剔除弱勢股有關，使一籃子持股的下檔風險獲得控制；而採用獲利、股息、波動等多因子指標選股，也使得成分股的股價 + 股息總報酬表現優異。
凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，展望台股後市，施政廷指出，第三季向來為台股表現淡季，加上美國總統大選變數尚未塵埃落定，預期第三季台股震盪機率仍高，建議投資人保持紀律定期定額分批佈局，分散風險的同時，還能提前卡位後續台股的成長動能。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股基本面進入等待期 中小型股挑大梁 Q4電子看2大關鍵
- 台股ETF受益人近950萬人連25周創高 規模2.52兆元締新猷
- 台股ETF受益人衝上945萬人連24周創高 高息型最夯
- 淨值從3元升至20元...00632R全台首例反分割受矚 十大QA一文看懂
上一篇
下一篇