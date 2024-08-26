越跌越買！高股息ETF吸聚人氣 這2檔績效最佳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 13:02

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台股今年 7 月 11 日寫下波段高點後，開啟了一波重達 19% 的跌勢，並在 8 月 6 日盤中觸抵波段低點後開啟反彈，市場法人觀察，在台股上演急跌急漲的這六周，盤面上 22 檔高股息 ETF 中，有 10 檔的受益人數呈現周周增加，再去對應這段期間的股價含息報酬，可發現最抗跌的 2 檔，也是今年以來績效最佳的 2 檔，分別是凱基優選高股息 30(00915-TW) 與元大台灣高息低波 (00713-TW)。

法人指出，市場修正時，高股息 ETF 擁有吸聚人氣的效果，投資人越跌越買的情況下，形同提供高股息 ETF 下檔支撐的力量，進一步吸引風險趨避投資人的青睞。

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法人觀察，當市場震盪修正的時候，00915 往往能展現抗跌力道；而當盤勢反轉向上的時候，00915 也能展現突出的跟漲能力，法人表示，這應該跟 00915 特別採用下行風險指標剔除弱勢股有關，使一籃子持股的下檔風險獲得控制；而採用獲利、股息、波動等多因子指標選股，也使得成分股的股價 + 股息總報酬表現優異。