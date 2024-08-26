櫃買中心招募會計、審計、財金、資訊人才 網路報名至9/12
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-26 14:24
櫃買中心今 (26) 日表示，將招募會計審計、財務金融、應用系統開發及主機管理等 4 類人員，本次為今年第二次招募，報名時間自即日起至 9 月 12 日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區，該中心歡迎各界精英加入櫃買團隊。
櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，配合
政府政策扶植創新產業發展，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構，至今已扶植 2,500 家企業進入資本市場。
另外，櫃買中心也積極推動永續發展債券市場，協助企業落實永續發展及邁向低碳轉型，今年 7 月底永續發展債券流通在外檔數計有 190 檔，流通在外餘額達新台幣 5,564.56 億元，發行量屢創新高；未來亦持續朝扶植優質企業、精進永續發展債券市場、持續研議更多新型態商品、完善資本市場永續生態系，以及協助提升市場參與者的營運韌性五大面向發展。
隨著櫃買市場的業務成長、虛擬資產產業逐漸發展，以及全球經濟數位化日
漸蓬勃，運用金融科技強化資安監理效能，提升市場營運韌性，以接軌國際，也
成為櫃買中心未來的重點工作。竭誠歡迎具備專業技能及豐富經驗之菁英加入櫃
買團隊。
櫃買中心致力建構友善的職場環境，並重視員工身心健康及職涯發展以成為
幸福企業。櫃買員工除享有勞、健保及團保外，另提供交通與伙食津貼、奬金、
退休金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼及子
女教育補助等完善之福利措施，以及多元化教育訓練。
本次招募報名時間自即日起至 9 月 12 日止，一律採網路報名，招募資訊請
參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240928）。
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