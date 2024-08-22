日元轉升格局若確立 將威脅日企獲利成長
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:27
日本央行啟動升息政策，投資銀行多數認為日元將擺脫多年來的頹勢，但也引發了對企業獲利前景的擔憂。
分析師指出，日本股市因日元貶值而受到提振，在中國需求降溫、美國經濟復甦疑慮的背景之下，若日元走升，那麼企業的獲利前景看起來就不太好。
彭博社彙編的數據顯示，截至 6 月 30 日的財政季度，日本前 500 大上市企業獲利創下新高，達到 15 兆日元 (1,040 億美元)，年增 9%。
日企獲利成長的很大一部分來自於日元貶值推升了海外收益的價值。4 月至 6 月期間，日元兌美元平均匯率為 156 日元，比去年同期下跌約 12%。對於那些將日元疲軟納入獲利預測的公司來說，日元突然升值，會否侵蝕獲利成為其首要關注的重點。
8 月初因日銀的鷹派言論，以及市場對美國經濟衰退的擔憂，造成日本股市史詩級崩跌。投資銀行 Jefferies 分析師認為，若美國經濟進一步疲弱，可能觸發美國更多降息措施，進而推升日元。
彭博社彙編的數據顯示，東證 500 指數中大盤股公司 45% 的收入來自日本以外地區，分析師估計，日元兌美元每升值 1 日元，日本企業的獲利就會減少 0.4% 至 0.6%。
日企的獲利前景擔憂為日股帶來了挑戰。日股市值在跌掉 1.1 兆美元之後，是否意味著牛市結束市場仍激烈爭論，儘管摩根大通、高
盛、瑞銀等多家投資銀行對日股整體持樂觀的態度，但仍下調了目標價。
部分分析師仍對美國經濟將軟著陸、日本當局將設法穩定日元並維持企業獲利成長抱持希望。
高盛首席日本股票策略師 Bruce Kirk 表示，我認為目前企業獲利前景不存在任何風險，積極的驚喜明顯超過消極的驚嚇，這位日股的基本面奠定了堅實的基礎。
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