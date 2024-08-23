「散戶信心指標」連 2月下滑 7月證券劃撥存款餘額月減335億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-23 20:12

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台灣中央銀行今 (23) 日公布 7 月金融情況，受到外資淨匯出影響，7 月日平均貨幣總計數 M1B 及 M2 年增率分別下降為 5.22% 及 6.2%；象徵「散戶信心風向球」的證券劃撥存款餘額，則較 6 月減少 355 億元，降至新台幣 3 兆 4764 億元，已連續 2 個月下滑 ，央行官員指出，此與台股出現修正的走勢相符。

7 月日平均貨幣總計數 M1B 及 M2 月增率分別為 0.79% 及 0.60%；M1B 及 M2 年增率分別下降為 5.22% 及 6.20%，主因是外資淨匯出。累計今年 1 至 7 月 M1B 及 M2 平均年增率分別為 4.83% 及 5.96%。

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7 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 0.98%；年增率由上月底之 7.96% 上升為 8.33%，主要係因銀行對民間部門債權年增率上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為 6.80%，高於上月底之 6.56%。

央行經研處副處長曹體仁指出，7 月底股市融資餘額 4379 億元，創下逾 16 年新高，雖與證券劃撥存款餘額走勢不同，但觀察日統計資料，可發現融資餘額的走勢與台股大盤指數相符。

台股在 7 月 11 日創高之後，開始往下修正，8 月初更跟著國際股市同步下挫。曹體仁指出，觀察台股從高點修正之後，8 月隨國際股市回升，市場悲觀情緒已有淡化。

此外 7 月活期性存款、定期及定期儲蓄存款、外匯存款都創下歷史新高，曹體仁說，經濟持續成長，隨著經濟體規模擴大，貨幣需求也會增加，存款金額自然出現成長。