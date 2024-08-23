群益期貨TOP TRADER競賽揭曉 開戶及入金送星巴克兌換券

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-23 20:20

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群益期貨今 (23) 日舉行 2024 年度「TOP TRADER 群益新力軍」頒獎暨結訓典禮，今年共有來自全國近 90 所大專院校的 3000 名學生踴躍參與，競賽規模與報名人數創 6 年新高。群益期貨並推出「賣美股 CFD 來群益，特斯拉開回家」限時活動，即日起至 8 月 31 日，新開戶及入金即可獲得星巴克 100 元兌換券。

群益期貨持續透過普及金融教育和產學合作，致力於培養國際金融市場的未來棟樑。本屆競賽總獎金高達 70 萬元，其中前 100 名學子不僅可獲得 100 美元的培訓金和戰隊獎金，還有機會贏得指導教授的額外獎勵。此外，首次舉辦的「校際競賽」更增添競爭力，績效最佳的學生可贏得 5 萬元獎學金。

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來自僑光科技大學的陳彥蓉同學在本屆競賽中脫穎而出，憑藉其主要交易 NDAQ100 的優異表現，以 71.61% 的驚人報酬率榮獲冠軍，並贏得 10 萬元大獎。第二名與第三名參賽者也分別獲得 5 萬元和 3 萬元的獎金。而國立臺中科技大學的朱家俊同學，則在校際競賽中以 71.14% 的報酬率奪冠，為母校贏得榮譽。

同時，群益期貨特別安排了「自營交易員培訓計畫」，讓表現優異的實單競賽參賽者有機會向市場領先的交易者學習實戰經驗。包括「啟蒙時代 - 交易研究院」創辦人賴聖唐、「威旭資訊」副總粘哲偉以及「自由人」李堯勳等名師分享交易心得。此外，國立東華大學彭玉樹主任和國立成功大學蔡群立教授也應邀出席並共同授獎，提升結訓典禮的專業性與指導意義。