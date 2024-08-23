鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為500元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.19元上修至6.26元，其中最高估值6.61元，最低估值5.61元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.61(8.31)
|14.28
|24.75
|19.24
|最低值
|5.61(3.66)
|11.9
|11.9
|19.24
|平均值
|6.23(6.09)
|13.08
|18.48
|19.24
|中位數
|6.26(6.19)
|12.69
|18.64
|19.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19,312,250
|25,892,000
|34,653,960
|35,848,890
|最低值
|18,417,280
|23,891,280
|28,685,000
|35,848,890
|平均值
|18,943,370
|24,569,390
|30,547,880
|35,848,890
|中位數
|18,996,200
|24,330,000
|29,829,030
|35,848,890
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.96
|15.95
|61.51
|35.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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