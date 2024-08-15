第10屆期貨鑽石獎揭曉 期貨商交易量前3名：元大、凱基、群益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-15 19:22

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為鼓勵投資人從事期貨交易進行避險及增益，鼓勵法人參與，並健全期貨市場永續發展，鼓勵店頭結算會員積極參與集中結算業務，期交所於今年持續辦理「第 10 屆期貨鑽石獎」，得獎名單於今 (15) 日出爐，共 21 家期貨相關機構及法人機構獲獎，其中包含對推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校，總計將頒發 27 個獎座，將於 9 月 5 日頒發。

「第 10 屆期貨鑽石獎」就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎。

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另配合 112 年 7 月提供店頭衍生性金融商品客戶集中結算服務，店頭集中結算量鑽石獎的獎勵對象，除店頭結算會員外，亦將客戶納入；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者，設置特別貢獻鑽石獎。

期貨鑽石獎評審委員由銀行、壽險、產險、票券、投信投顧、證券、期貨等 7 大金融產業公會理事長及具專業經驗之專家學者擔任，期間召開兩次評審委員會議討論，並依評選標準評審，公布得獎名單如下表。

為恭喜「第 10 屆期貨鑽石獎」所有得獎業者並感謝其對國內期貨市場之貢獻，期交所訂於 9 月 5 日舉辦「第 10 屆期貨鑽石獎」頒獎典禮，邀請主管機關及得獎機構之負責人共享榮耀。