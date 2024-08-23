【量大強漲股整理】台股即將大反轉，關鍵看甚麼?蘋果概念股可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-08-23 17:19

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加權指數，今日開低走高，終場上漲 9.22 點，收在 22158.05 點，成交量 3048 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 19.5 億，投信買超 34.69 億，自營商買超 3.96 億，三大法人合計買超 19.15 億，其中，投信連 6 買，累計 170.36 億。

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美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.43%，標普 500 指數下跌 0.89%，納指下跌 1.67%，費半下跌 3.44%，全球各地央行官員已經聚集在傑克遜洞，參加一年一度的經濟論壇，美國聯準會主席鮑爾將於美東時間周五上午 10 點發表演講，市場普遍預期鮑爾將暗示 9 月即將降息，並為未來的貨幣政策制定路線，市場觀望氣氛濃厚，甚至開始調節部位，造成美股四大指數湧現調節賣壓；AI 王者 (NVDA-US) 輝達，下跌 3.7%，收在 123.74 美元，持續在季線上方震盪整理，8 月 28 日即將公布季報，有望再度優於市場預期；台股方面，加權指數，今日開低走高，由黑翻紅，終場上漲 9.22 點，收在 22158.05 點，低接買盤已經陸續湧現，許多具有多元題材的中小型股，今天的股價表現更是逆勢大漲，金管會統計上市櫃公司（不含第一上市）上半年營業收入達新台幣 18 兆 9568 億元，創近 10 年同期次高, 成長 9.5%；稅前淨利為 1 兆 9278 億元, 成長 31.2%，為近 10 年同期第 3 高，主要受惠 AI 伺服器出貨和航運業運價上漲推升獲利成長，台股基本面相當強勁，有利多頭格局。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.21%，收在 949 元，美國銀行 20 日公布全球最被廣泛持有的 8 檔個股，依據持有這些股票的相關基金比例來看，排名第 1 的是台積電（持有率 94%），可見台積電的全球競爭力相當強勁，股價有望長期走多；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.28%，收在 180 元，鴻海分別針對美國, 墨西哥, 印度, 歐洲等 4 個海外廠區的雲端, AI 伺服器, 智慧型手機, 車用等 4 項業務展開強化，運用長期投資以因應集團未來業務發展需要，至於投資金額則是合計為 267.46 億元；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.41%，收在 1225 元，Vivo 本次 V40 Pro 搭載台積電 4 奈米製程打造的聯發科天璣 9200 + 處理器，擁有 8 大核 CPU，提升運算效能並提供出色溫控制及長時間續航力，有助聯發科營運向上。

今日盤面焦點為 CoWoS 概念股；(6640-TW) 均華，亮燈漲停，收在 968 元；(5443-TW) 均豪，亮燈漲停，收在 130 元，均豪受惠設備出貨增加，第二季營收 8.98 億元，每股盈餘 0.67 元，創近 7 季以來新高；(3131-TW) 弘塑，上漲 5.47%，收在 2025 元，弘塑記憶體客戶即將大幅擴產 HBM，未來弘塑多款 HBM 後段設備，包括金屬蝕刻, 去光阻, 晶圓清洗, 晶圓金屬化鍍，將會陸續出貨，貢獻營收。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，上漲 4.16%，收在 45.1 元，目前訂單以新能源, 醫療, 自動化設備, 產業機械為主，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，月產能利用率也從 70％回升至 75％，法人預期，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 1.67%，收在 3050 元，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，7 月合併營收為 54.3 億，月增 34%，年增 54%，連續 12 個月營收年成長，董事長林恩平表示，今年客戶拉貨潮提前啟動，現在產能陸續滿載，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

(3013-TW) 晟銘電，上漲 4.64%，收在 124 元，7 月營收 10.37 億元，攀上 20 個月來新高點，月增 13%，年增 89%，外資已連 5 買，累計 7703 張，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

(2330-TW) 台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW) 聯鈞，上漲 3.65%，收在 142 元，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師