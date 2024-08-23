外資評聯詠擁新動能 可望切入三星面板供應鏈
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-23 19:24
外資今 (23) 日出具報告指出，聯詠 (3034-TW) 繼取得蘋果 (AAPL-US) 訂單後，可望再進一步切入韓國三星面板廠，帶動整體潛在市場規模提升，是最大受惠者，因此維持買進評等。
外資指出，蘋果市占率下降與終端需求疲軟的利空多已反映，導致聯詠 6 月以來股價下跌 10%，同期間台股跌幅僅為 3%，且隨著台灣驅動 IC 業者逐步滲透至三星面板，整體市場規模擴大，形成新的產業趨勢。
外資說，2017 年起台灣驅動 IC 業者不斷嘗試搶進三星面板，但因三星仍主要採用其內部解決方案，因此台灣業者訂單沒有太大進展，但隨著三星與京東方 (000725-CN) 競爭越趨激烈，韓國面板廠可能需要台灣驅動 IC 業者的支援，主要因台灣解決方案具備更好的 CP 值。
另外，針對蘋果訂單，外資預期，蘋果 iPhone 折疊機可望成為 2026 年後的新市場，且因中國同業技術仍落後於聯詠、瑞鼎等台灣業者，加上聯詠可望憑藉較低的晶圓代工成本，具備優勢。
外資認為，每 1,000 萬顆 OLED 驅動 IC 出貨量可貢獻聯詠 2-3% 的獲利成長，而三星的小型面板每年出貨量約 3.57 億片。
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