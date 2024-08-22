〈日股盤後〉科技股隨美股上揚 日經收漲0.68%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-22 14:45

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日股日經指數周四 (22 日) 追隨隔夜華爾街的上漲，由權重股迅銷和科技股領漲。

日經指數收盤上漲 259.21 點或 0.68%，報 38211.01 點。東證指數收盤上漲 6.54 點或 0.25%，至 2671.40 點。

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在聯準會公布的 7 月 FOMC 會議紀要中，多位與會者表達了在 9 月下次會議上降息的觀點，這振奮了市場，並且幫助東京市場開盤後買單進入。不過，其他市場關注焦點很少，股市漲幅有限。

隔夜日元兌美元匯率走強至 145 心理關卡下方，但失去動力，最終交投於 145.47 附近。

優衣庫母公司迅銷集團 (Fast Retailing) 上漲 2.50%，幫助提振了日經指數，晶片測試設備製造商 Advantest 上漲 1.18%。

大和證券高級策略師 Kentaro Hayashi 表示，開盤後重量級科技股上漲，而日元略有走軟，這提振了一些本應下跌的股票。他指出，與日經指數相比，東證指數的漲幅較小，顯示市場是由重量級科技股的漲幅引領的。

全天表現最差的是 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.，下跌 2.57% 或 295.00 日元，收 11200.00 日元。 Sumitomo Electric Industries Ltd. 下跌 2.27% 或 54.00 日元，收 2323.50 日元。