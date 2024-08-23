〈焦點股〉換股折價委屈？台新金漲3% 新光金爆巨量重摔
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-23 10:11
台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 董事會通過新新併，換股比例為 1：0.6022，不過，以停牌前收盤價計算，相當於新光金折價約 9% 被台新金收購，再淨值角度來看，許多人認為新光金委屈了，台股今 (23) 日開盤，兩家金控恢復正常交易，台新金一度上漲 3%，新光金則爆巨量下跌超過 6%。
根據過往合併案例的慣例，通常會有溢價支付，不過，近幾月以來，新光金股價除了受到業績回升的激勵外，同時也反映啟動 2 年前的新新併案評估利多，因此，股價一路走揚，睽違多年終於站上票面價 10 元，本周傳出合併案好事近了，雙方前往金管會報告換股等事宜，激勵股價再度走高，一舉衝破 12 元，創下 6 年多新高，22 日暫停交易一天。
台新金與新光金昨天揭露雙方談妥的換股比例，以台新金 0.6022 股換新光金 1 股，若以雙方停牌前收盤價計算，台新金 18.8 元、新光金 12.45 元，相當於台新金以折價約 9% 併購新光金，特別股則是 1 股換 1 股。因此，今天恢復正常交易後，兩家股價反應不一，回到合理範圍內。
台新金今天盤中最高來到 19.45 元，漲幅 3.46%；新光金早盤一度下跌 6%，最低下探 11.65 元，不過，近 10 點左右出現一波買盤力挺，帶動跌幅收斂，一度回到平盤價位，市場交投相當熱絡，成交量已經衝破 70 萬張，收盤可望刷新全日歷史天量紀錄。
若兩家順利完成合併，台新金控將為存續公司，新光金控為消滅公司，預計更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。雙方董事會也通過 10 月 9 日召開股臨會，合併後總資產規模將晉升為台灣第四大金控公司，合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排行前 20 名內。
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