〈焦點股〉換股折價委屈？台新金漲3% 新光金爆巨量重摔

根據過往合併案例的慣例，通常會有溢價支付，不過，近幾月以來，新光金股價除了受到業績回升的激勵外，同時也反映啟動 2 年前的新新併案評估利多，因此，股價一路走揚，睽違多年終於站上票面價 10 元，本周傳出合併案好事近了，雙方前往金管會報告換股等事宜，激勵股價再度走高，一舉衝破 12 元，創下 6 年多新高，22 日暫停交易一天。