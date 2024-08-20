「新新併」啟動可望敲定換股比例 新光金爆量飆漲6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 13:49

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市場傳出「新新併」正式啟動，新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW) 預計在 22 日同步開董事會，雙方總經理 19 日已前往金管會拜會銀行局長莊琇媛說明換股比例，對此，兩家金控今 (20) 日均發布重訊回應不予評論。新光金在買盤追捧下，午盤後股價跳漲逾 6%，收 11.8 元，來到 1 個月新高。

台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光，昨天連袂前往金管會銀行局報告，並說明換股方式，將啟動兩家金控的合併案。對此，金管會官員強調，等到未來正式收到金融機構合併案申請書，銀行局將根據「金融機構合併法」等相關法令，依法進行審查；過程當中，也要洽保險局等單位對合併案的意見及看法。

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新光金稍早發布重訊，對於媒體報導，本公司不予評論，一切以依規發布之公告資訊及重大訊息為準。

台新金亦公告澄清，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關報載傳聞，本公司不予評論，一切依公司發布的重訊為主。