臺慶科Q3營運向上 美系客戶擴大合作AI伺服器應用
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-23 12:41
電感廠臺慶科 (3357-TW) 表示，第三季進入旺季，車用持續成長、網通、PC 回溫，帶動營運向上，下半年優於上半年，並較去年同期顯著成長；在 AI 伺服器方面，與美系 GPU 及 CSP 客戶擴大合作，不僅 TLVR，也開發更多用料。
臺慶科表示，車用是下半年營運主要成長動能，在新客戶加入下，成長態勢穩定明確，目前以中系電動車品牌、美系 Tier 1 車廠等客戶動能較強；網通上半年因為調整訂單策略，呈現衰退，但隨著新品開始出貨，將重返成長。
PC 方面，臺慶科表示，雖然需求略有回溫，但原本預期今年會出現的換機潮，現在看起來可能遞延到明年。另外，今年 DDR 5 滲透率沒有想像大，但預計明年 DDR 4 庫存消化完畢、AI PC 趨勢、換機潮等因素，DDR 5 將全面導入，相關電感出貨可望成長 10 倍。
此外，臺慶科與轉投資的鈺邦 (6449-TW) 合作效益顯現，臺慶科的電感產品已經導入多家鈺邦的客戶，包括伺服器、PC 應用等，也在與美系 GPU、CPU、CSP 等多家大廠開發新款伺服器用料；臺慶科則持續協助鈺邦擴大車用產品布局。
而臺慶科馬來西亞廠預計今年底完工、明年第一季投產貢獻營收，也將在台灣購入新廠，做為研發中心，原本預計今年資本支出 2.5 億元，但現在可能會翻倍達到 5 億元。
臺慶科產品營收比重，車用電子 31%、通訊電子 18%、消費電子 14%、電腦相關 30%、其他 7%；若以產品區分，積層晶片電感 / 磁珠 20.3%、繞線電感 21.2%、一體成型功率電感 41.5%、共模濾波器 10%、網路變壓器 7.1%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇