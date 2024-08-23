臺慶科Q3營運向上 美系客戶擴大合作AI伺服器應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-23 12:41

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電感廠臺慶科 (3357-TW) 表示，第三季進入旺季，車用持續成長、網通、PC 回溫，帶動營運向上，下半年優於上半年，並較去年同期顯著成長；在 AI 伺服器方面，與美系 GPU 及 CSP 客戶擴大合作，不僅 TLVR，也開發更多用料。

臺慶科表示，車用是下半年營運主要成長動能，在新客戶加入下，成長態勢穩定明確，目前以中系電動車品牌、美系 Tier 1 車廠等客戶動能較強；網通上半年因為調整訂單策略，呈現衰退，但隨著新品開始出貨，將重返成長。

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PC 方面，臺慶科表示，雖然需求略有回溫，但原本預期今年會出現的換機潮，現在看起來可能遞延到明年。另外，今年 DDR 5 滲透率沒有想像大，但預計明年 DDR 4 庫存消化完畢、AI PC 趨勢、換機潮等因素，DDR 5 將全面導入，相關電感出貨可望成長 10 倍。

而臺慶科馬來西亞廠預計今年底完工、明年第一季投產貢獻營收，也將在台灣購入新廠，做為研發中心，原本預計今年資本支出 2.5 億元，但現在可能會翻倍達到 5 億元。