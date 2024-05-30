〈東洋股東會〉總座侯靜蘭：持續衝刺三大核心策略 同步搶攻疫苗市場
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-30 19:11
東洋 (4105-TW) 今 (30) 日召開股東會，總經理侯靜蘭指出，東洋將持續衝刺三大核心策略，包括困難學名藥外銷、授權引入新藥，以及國內自製新藥。另外，東洋目前自費疫苗市占率已達 35%，盼未來含佐劑的老年人流感疫苗占比可以提升。
侯靜蘭表示，2023 年東洋全年營收達 55 億元，年增 8.8%，每股純益 4.54 元，會中也通過配發每股現金股利 3.5 元。
侯靜蘭指出，去年業績表現亮眼，主要動能來自東洋的三大核心策略，東洋持續朝國際化發展，也就是困難學名藥的外銷，去年 Lipo-AB 在美國銷量非常好，東洋也持續優化製程，並增加產能。第二則是授權引入新藥，去年上市全球第一個靶向的膽道癌用藥，健保也納入給付，造福台灣膽道癌患者。另外，還有四價流感疫苗因擁有較佳保護力，自費也創了新高。
侯靜蘭進一步說明，流感的自費疫苗有兩種，一個是四價細胞疫苗，另一個則是去年推出的含佐劑流感疫苗。目前東洋在整個自費疫苗市占率約 35%，不過含佐劑的疫苗多用於 65 歲以上的老年人，因此市占仍低，東洋將持續擴大公費流感疫苗招標。
展望未來，侯靜蘭表示，今年東洋充滿機會，隨著精準醫療成為趨勢，政府今年開放次世代基因定序健保給付，東洋也將持續衝刺困難學名藥外銷、授權引入新藥，以及國內自製新藥三大核心策略，創造更多的成長動能與潛力。
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