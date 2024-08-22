全球新能源車Q2銷量377萬輛年增24.2% 中國品牌市占提升

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-22 19:32

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研調機構 TrendForce 最新研究，第二季全球新能源車 (含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車) 銷量為 376.9 萬輛，季增近 30%，年增 24.2%；其中，特斯拉維持純電車市占率第一，但銷量較去年下降，比亞迪除純電車銷量穩健，插電混合式電動車第二季的市占率也突破 36%。

TrendForce 表示，第二季全球純電動車 (BEV) 銷量為 232.8 萬輛，年增 8%。市占第一的特斯拉銷量年減 4.7%，為提振買氣，在中國和美國等兩大市場皆祭出降價、優惠利率等措施。

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比亞迪 (不含騰勢) 位居全球第二，BEV 銷量較去年同期成長約 20%。此外，比亞迪外銷表現強韌，第二季出口超過 10 萬輛含純電車在內的新能源車。

純電車銷售第三至五名依序為 Volkswagen、上汽通用五菱和 BMW，彼此的市占率差異不大。蔚來汽車本季銷量較去年同期成長 144%，一舉回到第 7 名的位置。吉利控股集團旗下的極氪品牌排在第 9 名，銷量主要來自極氪 001，受到改款和中國新能源車下鄉計畫等政策影響，極氪 001 第二季的銷量大幅提高。

TrendForce 統計，2024 年第二季全球插電混合式電動車 (PHEV) 銷售 143.9 萬輛，年成長 64.2%，銷量前四名皆為中國品牌。比亞迪品牌市占率提升到 36.1%，與第二名的理想汽車拉開明顯差距，第三、四名由傲圖 (AITO) 和長安汽車拿下。Volvo Cars 和 Mercedes-Benz 分居五、六名。

BMW 第二季 PHEV 銷量則與去年同期持平，排名第八。第十名的 Jeep 雖然銷量、排名皆下滑，仍是美國最暢銷的 PHEV 品牌，目前美國僅有七款 PHEV 車取得聯邦政府補助，其中兩款就由 Jeep 生產。