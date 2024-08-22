全球新能源車Q2銷量377萬輛年增24.2% 中國品牌市占提升
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-22 19:32
研調機構 TrendForce 最新研究，第二季全球新能源車 (含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車) 銷量為 376.9 萬輛，季增近 30%，年增 24.2%；其中，特斯拉維持純電車市占率第一，但銷量較去年下降，比亞迪除純電車銷量穩健，插電混合式電動車第二季的市占率也突破 36%。
TrendForce 表示，第二季全球純電動車 (BEV) 銷量為 232.8 萬輛，年增 8%。市占第一的特斯拉銷量年減 4.7%，為提振買氣，在中國和美國等兩大市場皆祭出降價、優惠利率等措施。
比亞迪 (不含騰勢) 位居全球第二，BEV 銷量較去年同期成長約 20%。此外，比亞迪外銷表現強韌，第二季出口超過 10 萬輛含純電車在內的新能源車。
純電車銷售第三至五名依序為 Volkswagen、上汽通用五菱和 BMW，彼此的市占率差異不大。蔚來汽車本季銷量較去年同期成長 144%，一舉回到第 7 名的位置。吉利控股集團旗下的極氪品牌排在第 9 名，銷量主要來自極氪 001，受到改款和中國新能源車下鄉計畫等政策影響，極氪 001 第二季的銷量大幅提高。
TrendForce 統計，2024 年第二季全球插電混合式電動車 (PHEV) 銷售 143.9 萬輛，年成長 64.2%，銷量前四名皆為中國品牌。比亞迪品牌市占率提升到 36.1%，與第二名的理想汽車拉開明顯差距，第三、四名由傲圖 (AITO) 和長安汽車拿下。Volvo Cars 和 Mercedes-Benz 分居五、六名。
BMW 第二季 PHEV 銷量則與去年同期持平，排名第八。第十名的 Jeep 雖然銷量、排名皆下滑，仍是美國最暢銷的 PHEV 品牌，目前美國僅有七款 PHEV 車取得聯邦政府補助，其中兩款就由 Jeep 生產。
TrendForce 指出，上半年品牌銷量排名反映中國對新能源車的置換補助效果，預期近日新推出的補貼辦法將有助中國品牌進一步提升銷量與市占率。根據中國商務部等部門發布的規定，報廢汽車並換購燃油車、新能源車的補助額皆提高一倍，其中，購買新能源車可獲得人民幣 2 萬元，政策將執行至 2025 年 1 月 10 日。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 接受補貼較少 歐盟調降陸製特斯拉電動車關稅至9%
- 〈財報〉電動車業務加持 小米Q2營收創歷史新高
- 政策再轉彎 福特暫緩新電動車廠生產 取消生產三排座電動SUV
- 野村全台首發00960全球航運霸主！比AI更具爆發力新趨勢，大船入港航向兆元大商機
上一篇
下一篇