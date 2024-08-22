花旗：9月降息50基點仍然是基本情境

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-22 15:30

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花旗銀行分析師周三 (21 日) 發布報告中指出，在即將舉行的 9 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上，降息 50 個基點仍然是他們的基本情景。

7 月 FOMC 會議紀要清楚表明，聯準會傾向於政策寬鬆，「絕大多數」官員認為此舉是合適的。紀要證實，即使在最近疲軟的經濟數據出現之前，許多官員也傾向於降息。

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大多數聯準會官員表示，如果數據繼續符合預期，那麼在 9 月會議上放鬆政策可能是適當的。

花旗分析師指出，這種情緒在較弱的通膨和就業數據發布之前就已經存在，這可能進一步加強了降息的理由。

花旗分析師強調，在 7 月會議上「幾位」官員認為有理由將目標區間降低 25 個基點。當時，「幾位官員會支持在 7 月降息，並有更多人指出勞動力市場可能出現更顯著惡化的風險。」

他們補充說：「隨著失業率隨後從 4.1% 上升至 4.3%，這些官員的擔憂只會加劇。」

會議紀錄也顯示，一些官員指出，隨著情勢緩和，勞動市場急劇惡化的風險增加。