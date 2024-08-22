上線一天大賣逾68億！陸國產遊戲《黑神話:悟空》驚全球 海外玩家熱搜「那隻猴子」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 12:42

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中國國產遊戲《黑神話：悟空》週二 (20 日) 上午 10 點在全球同步上線，成為全球遊戲玩家焦點，業內人士和玩家都熱切期待該遊戲能產生什麼樣的反響，有專家甚至認為可能改變遊戲產業格局。

根據中國國遊暢銷榜統計，截至週三 (21 日) 晚間 9 點，《黑神話：悟空》在 steam 上已賣出逾 300 萬份，加上 Wegame、Epic 和 PS5 平台，總銷量超過 450 萬份，總銷售額超過 15 億人民幣(約 68.2 億台幣)。

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首波玩家也紛紛給出好評，並稱這款現象級產品正式開啟國產 3A 遊戲元年。3A 遊戲指的是「A lot of time」（大量的開發時間）、「A lot of resources」（大量的資源）、「A lot of money」（大量的金錢）的大型單機遊戲。

遊戲評論網站 IGN 將該遊戲稱為「一款出色的動作遊戲，戰鬥精彩，BOSS 刺激，但漏洞有點多」，但 IGN 給該遊戲打了滿分 10 分的 8 分。中國證券公司還稱該遊戲的正式發佈是國產遊戲「新的里程碑」。

中國遊戲產業活躍，也擁有充滿創意的本土遊戲開發人員，但在高端單機遊戲領域中，仍一直未能有所建樹。此前中國開發商曾推出過一些取得很大成功的遊戲，但在課金方面的獲利機制卻受到批評。

熱脈遊戲創辦人兼執行長李譞表示，《黑神話：悟空》可預見的成功將為中國高端遊戲開闢更多機遇，也有人希望該遊戲能改變人們對中國遊戲的認知。

這款單人角色扮演遊戲由杭州新創公司「遊戲科學」開發，團隊來自騰訊，平均從業經驗 13 年，合作時間超 10 年，參與過紅極一時網游專案《鬥戰神》，後因理念不合，相繼從騰訊互娛離開。

但在 2020 年 8 月 20 日，《黑神話：悟空》首個時長 13 分鐘的宣傳影片發佈一舉引爆遊戲圈，原本預期 50 萬的播放量，沒想到超過設定的 100 倍。許多遊戲迷在影片中仍能看到《鬥戰神》的痕跡，並不由自主地感慨道：「那群最想做西遊的人真的回來了。」

對此遊戲科學創辦人兼執行長馮驥說：「我們只是在一個合適的時間，很幸運地承載了大家的期待。」他過去 4 年每天都在擔心達不到大家的預期。

在外界看來，從零起步開發一款國產 3A 遊戲，像是一群理想主義者的大膽實驗，但馮驥更希望成為「務實的理想主義者」。

馮驥在今年 6 月 8 日《黑神話：悟空》預售當天在社群平台寫道：「開發過程中，我做過的決策，大多可以簡化為——『試試吧』。試試因為過於自信或者一時興起，投入大量時間試錯卻屢撞南牆頭破血流的，一切看起來很美的東西......」

《黑神話：悟空》也被貼上了國風、文化出海等標籤，山西、重慶、浙江等地文旅帳號紛紛上線《悟空》大片，邀請各位「天命人」來取景地點提前「取經」。

在海外，遊戲愛好者也積極發佈《黑神話：悟空》相關的文化解讀影片。有些內容雖不一定準確，但主創團隊對此並不介意。

馮驥說：「遊戲就是這樣一個能讓全世界玩家交流體驗、分享快樂的產品，我們樂見不同的聲音。」