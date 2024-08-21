福泰打造飯店新品牌 坐落北市東區 明年春季營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-21 11:00

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福泰飯店集團於今 (21) 日宣布旗下再添一自創旅宿品牌「嵨開安旅」，座落於台北精華地段，距離捷運忠孝復興站僅需步行 3 分鐘，基地面積占地約 1100 坪、樓高 16 層，預計明年春季開幕試營運，未來不排除從北市開拓到更多城市。

嵨開安旅由福泰飯店集團董事長廖炳燿與經營團隊，歷經 5 年的準備時間打造，目標成為全台第一家以身心靈健康為主題的飯店品牌，廖炳燿表示，想做的不只是一間飯店，而是在這個資訊爆炸、讓人們無法喘息的時代中，提供一個真正能讓人靜下來的地方。

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嵨開安旅總經理吳宏一說明，經營團隊的每一個部門透過各種方式詮釋品牌精神，例如，以重新歸零的設計理念營造空間氛圍，提供瑜珈與頌缽課程、依循節氣使用在地食材的餐飲體驗。

嵨開安旅規劃有 1 樓比薩外帶輕食區，5 樓全天候供餐餐廳，以及 6 樓設有自尼泊爾引進的瑜珈專業品牌 Avata Wellness，7 樓茶席則採預約制品茗，7-16 樓為客房樓層，設置 111 間客房共 5 種房型，全房使用綠建材環保材質，在熱鬧的東區裡鬧中取靜。