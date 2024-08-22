〈新代展望〉正鉑雷射AI智能製造 助中鋼年省1000多噸碳排放

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 12:05

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新代科技 (7750-TW) 、聯達智能及正鉑雷射兄弟聯手，在今年的自動化展展示最新的金屬加工技術及智能化、自動化解決方案。其中，正鉑面向新能源及電子產業需求，布局半導體精微加工發展，通過結合機聯網技術，不僅實現了智能互聯，還有效推動減碳目標的實現，正鉑總經理陳政嚴分享客戶中鋼的案例，利用 AI 智能製造成功幫助中鋼年省 1000 多噸的碳排放，邁向 ESG 未來前景。

陳政嚴表示，目前很多加工方式都是接觸式加工，所以動力就會比較大，像是 CNC，如果選用雷射加工，它是一種非接觸的光加工，原理就是利用光去聚焦高能量進行切割、焊接，因此，平均用電量就會比原先能夠做到同樣結果的製程更省電，甚至達到減半。

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另一方面，雷射也能大幅降低環境污染，早期的蝕刻必須用到化學原料去刻印，或是噴墨技術也會有油墨污染的問題，採用雷射技術後就不用再去處理化學廢液問題，有利於公司邁向低碳、永續，這部分主要是 ESG 中的環保面向。

在公司治理上也有很多相關應用，比如說自動化或智慧化，可以取代很多勞力的問題，打造友善的職場環境，這是很重要的議題，也是 ESG 中的一環。

在 AI 技術應用端，陳政嚴表示，我們提供一站式智能製造解決方案，簡單來說，就是讓機器變得更聰明，以前的自動化就是把東西放進產線排排站，再由老師傅判別成果好壞及品質能力，現在帶入人工智慧後，第一步就是透過機器學習，假設進行雷射焊接時發現一處破洞，一般來說結果論就是 OK 或 NG，做完一批之後發現不行，老師傅才會說設備哪裡有問題，現在就會 AI 在設備裡面會去做自適應，它在產線上會自己做，把問題抓出來。

第二步就是會系統性判斷修正參數，像是之前有做過一個 AI Robot 的政府型大計畫，系統蒐集很多數據後，就會試著去調整雷射功率，並指出遇到什麼狀況你可以做什麼，有點類似教員工。

至於 AI 智能製造有哪些成功的落地經驗呢？陳政嚴以中鋼客戶國瑞為例，國瑞是 Toyota 的製造廠商之一，以前若要交付鋼卷，中鋼都會噴墨編號，但國瑞表示，油墨那塊就無法使用，必須裁切掉，因為不可能使用在車身上，因此中鋼每年都耗費幾千萬把那些切掉的原料回收，再重新煉製，正鉑後來幫他們打造解決方案，包含視覺辨識將編號打在鋼帶上，不要打在鋼卷上，如此下來，一年大約可以節省 1000 多噸的碳排放，不用再重新去煉，這就是實際看到客戶導入我們的方案達到減碳的成功案例。

第二個案例就是三角架的龍頭大廠世祥，前幾年在斗南設立一座智慧工廠，早期都要大量僱用外籍移工，兩個人力同時把很重的三角架搬上雷雕機，完成後再搬下來，主要因為他們的品項有 4、5000 種，5 台雷雕機就要有 10 個人在那邊搬上搬下，對勞工而言也相當疲累，因此，最後決定開發一個 3D 視覺辨識建模的雷射打標機，用聯達手臂去做，系統是跟索羅門合作，直接用視覺幫使用者辨識物料，比對資料庫中數千種品項。

對於客戶來說有二大好處，一來產線自動化、智慧化了，能夠做到 3D 視覺的建模，二來也是實踐 ESG 中的公司治理，這些勞工不用再做無效率的搬運，可以轉到其他崗位，譬如看看產線良率如何、管理一些產線等，這就是友善職場的一部分，邁向幸福企業，陳政嚴強調，新代集團提供的解決方案與 ESG 每一環都是環環相扣，並與廠商一起共同成長，客戶範圍涵蓋電子業、金屬加工、鋼鐵、汽機車零組件、高爾夫球頭、手工具等，每個產業特性不同、毛利也不一樣，因此，新代都會提供量身訂製方案，

至於在半導體業務開發上，陳政嚴說明，目前業界有二種發展方向，一是維持在台積電這種晶圓製造，並逐步往先進製程、先進封裝走，第二類就是開始發展第三代半導體，包括碳化矽、氮化鎵等化合物半導體，他說，大陸第三代半導體走得很快，因此大部分的廠商還是維持在台積電現有二代矽基為主，但我們要打入不容易，其次驗證期也非常長。