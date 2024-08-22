放鷹引來市場巨震 日銀總裁周五將受國會「拷問」

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 14:45

‌



由於 7 月底的升息決策及鷹派談話，引發全球金融市場巨震，日銀總裁植田和男本周五 (23 日) 將前往日本國會說明，所談言論勢必受到市場嚴厲審視。

植田預計於日本時間上午 9 點 30 分在眾議院接受議員質詢，下午 1 點在參議院出席另一場聽證會，每場會議將持續 2 個半小時。

‌



由於現在是日本國會休會期間，因此這次談話被認為是不尋常的行動。

植田在美國聯準會主席鮑爾發表演說前幾個小時接受質詢，可能是為了盡量減少新聞與市場波動。日本央行觀察人士表示，他可能不會做出任何政策承諾，但會保證金融市場不穩定時不會升息。



NLI 研究所高級經濟學家 Tsuyoshi Ueno 表示，植田最終的目標是「不造成衝擊」，舉行這次聽證會的主因是日銀強硬的政策轉變造成全球市場動盪，如果植田製造進一步的混亂，那對日銀來說將是一場惡夢。

日銀副總裁內田真一本月稍早試圖緩和市場焦慮，他表明金融市場不穩定時不會升息，同時提到日銀將「暫時」維持目前利率水準。

儘管內田在 8 月 7 日發表演說以來，市場已恢復平靜，但兩人觀點的差異也引起一些不安。因此這次植田和男的態度是否發生變化，也是市場密切關注的關鍵點。

目前仍有許多專家認為日銀年底前會升息，瑞銀證券預估的升息時點在 10 月，野村證和德意志證券則預測 12 月。

由於擔心日元再度走貶，植田和男可能也不想顯得太過鴿派，在 7 月貨幣政策會議召開前，日元暴跌導致政商人士要求升息的呼聲越來越高。

Tsuyoshi Ueno 指出，如果植田和男再次明確鷹派立場，日元可能會走強，而股市將再次暴跌；反之他發出鴿派訊息，就可能使日元大幅貶值，重新點燃先前的各種擔憂，讓一切回到 7 月會議之前。