比亞迪墨西哥新廠選址縮至3州 已取得官方激勵措施

鉅亨網編譯許家華 2024-08-22 08:11

‌



中國電動車製造商比亞迪 (002594-CN) 墨西哥業務負責人 Jorge Vallejo 周三 (21 日) 三表示，公司已將墨西哥製造工廠選址的最終入圍名單縮小到 3 個州，並已收到擬議的每州建廠激勵措施，涵蓋財政、土地、管理和定價等方面的優惠，但他拒絕透露哪 3 個州。

《路透社》今年 4 月獨家報導，稱在美國的壓力下，墨西哥聯邦政府已停止向中國電動車廠提供激勵措施。

‌



比亞迪先前表示，其墨西哥工廠將不會為美國市場提供服務。

比亞迪插電式 Song Pro 混合動力 SUV 在墨西哥發布會上，Vallejo 發表演說，稱公司尚未確定墨西哥工廠將生產哪些車型。

比亞迪美洲地區負責人 Stella Li 今年 5 月表示，該工廠將位於「市中心」。

墨西哥北部新萊昂州 (Nuevo Leon) 是一個汽車中心，並將成為特斯拉(TSLA-US) 擬建的大型工廠所在地。該州州長本周初表示，新萊昂州也將成為 Volvo 新車廠的所在地。

與此同時，Puebla 州中部長期以來一直是福斯汽車的生產基地，而 BMW 則在鄰近的聖路易波托西州 (San Luis Potosi) 生產電動車。

比亞迪的 Song Pro 起售價為 599880 比索（31146.42 美元）。