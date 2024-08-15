強強聯手！比亞迪找華為填補智駕方面短版 專家：車市有望翻開全新一頁

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 16:54

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比亞迪方程豹事業部總經理熊甜波上月曾說，豹 8 在智駕體驗上將帶來新的驚喜，而華為提供的高階智駕方案或將是那個驚喜，因近日多家媒體報導指出，方程豹新車豹 8 一部分將採用華為的高階智駕方案。

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豹 8 是繼豹 5 之後方程豹旗下第二個車款，售價在 50 萬人民幣左右，新車預計今年第四季上市。今年初北京車展上展示的豹 8，就已搭載豹 5 沒有的雷射雷達，而這正是華為乾崑 ADS 3.0 的硬體基礎之一。

華為這套高階智駕方案在今年 4 月發表，智駕水準國內領先，甚至在許多方面超越特斯拉。該方案首發於華為和北汽合作的享界 S9，比之前問界 M5、M7、M9 和智界 S7 搭載的智駕系統還要先進。

據悉，長安阿維塔、東風嵐圖、廣汽傳祺等車廠，未來一、兩年也會有新車搭載華為乾崑 ADS 3.0。

在智慧化上牽手華為，這是比亞迪非常重要的一張牌。該公司在電動化時代證明自身實力，取得業界領先的成績，但在智慧化時代，許多車廠較比亞迪出發時間更早，累積更多，成果更豐厚。

在智慧化方面，尤其是智駕方面，比亞迪選擇合作和自行研發兩條路，這也是業界不少公司都會選擇的路徑，例如比亞迪王朝、海洋、騰勢旗下眾多車款，曾經採用地平線、Momenta、黑芝麻智慧、大疆、宏景智駕等公司的智慧化方案或晶片。

此次傳出兩大巨頭強強聯手，也給比亞迪和華為的未來帶來更多想像空間。華為的智慧能力加上比亞迪的造車能力，汽車市場或將掀開新的一頁。

不過，比亞迪智駕自研之路也正一路狂奔，今年 1 月比亞迪透過一場智駕技術發表會向外界展示智駕實力，其中高端品牌騰勢旗下車款便搭載比亞迪自研的智駕方案。