股神減持為哪樁？比亞迪今年來漲逾3成 專家指巴菲特或因「這件事」賣股

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:59

儘管歐盟上週開始加徵關稅，但中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 持續在海外擴張，週一 (8 日) 跟土耳其達成一項 10 億美元的協議，將在土耳其興建電動車工廠來增加在歐洲的產量。該協議也激勵比亞迪今 (9) 日分別在陸股跟港股收高逾 3% 以及超過 1.5%。

隨著比亞迪不斷發展，股價表現持續向好，今年來分別在陸股與港股累計上漲 31% 跟 10%，但股神巴菲特上月 11 日卻大賣 134.75 萬比亞迪 H 股。

數據顯示，巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威對比亞迪的持股比例跌至 6.9%，按當天平均交易價格 230.46 港元來算，巴菲特這次減持套現 3.1 億港元 (約 12 億台幣)。

比亞迪則對巴菲特的減持感到不解，並稱正在和對方溝通」。這是巴菲特連續第 14 次減持比亞迪股票。自 2022 年以來，巴菲特不斷減持比亞迪股票，以減持均價的平均值每股 226.83 港元計算，累均套現約 338 億港元 (約 1311 億台幣)。

巴菲特持續降低比亞迪持股水位，也讓外界吐槽比亞迪成了巴菲特的提款機，股神可謂贏麻了。跟 2008 年以每股 8 港元買入 2.25 億股相比，巴菲特投資比亞迪可謂是賺得盆滿缽滿。

巴菲特減持或許是出於政治原因，並正將投資的目光逐步轉向美股，又或許是因為中國電動車產業如今內捲加劇，出口又頻頻遭受國外競爭的負面影響，產業前景不太樂觀。

不過巴菲特減持比亞迪雖引發市場關注，但比亞迪市值並未受到負面影響。股市表現出對比亞迪的堅定支持，比亞迪在港股跟陸股維持上漲勢頭。

即便今年 5 月中國汽車出口放緩，但比亞迪頂住壓力，以超 3.7 萬輛的出口銷量緊隨奇瑞之後，超越了早在國外市場耕耘的名爵，達到特斯拉兩倍以上。