旺季提前！富士康、比亞迪在鄭州大規模找人 應徵條件大幅放寬

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:57

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事實上，從 7 月初開始，鄭州當地便傳出「旺季提前，工價暴漲」的消息，不斷吸引求職者前來應聘。

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在新車款上市獲得大量訂單後，比亞迪鄭州基地本月啟動今年第二次大規模招聘，單月直聘規模達到 4000 人，多數將就職於第十一事業部，薪資最高可達每月 9000 元人民幣 (約 4.1 萬台幣)。

為吸引求職者，近日比亞迪鄭州人事經理還參加河南當地媒體的一場招聘直播活動，據他透露，不僅是新款車型訂單激增，近期一款老車型降價也收到市場良好反饋，訂單出現大幅增長，廠區也需要增加招聘人員數量，以儘快完成交付任務。

根據比亞迪第十一事業部西鄭地區人事經理的介紹，目前提產最大的制約因素就是人力供應不足，目前第十一事業部光是八月操作工的招聘需求就在 2000 人至 2500 人，九月預計還需要至少 3000 人的規模。未來幾個月，產量都將迅猛增長。

與此同時，鄭州富士康本月也迎來一年中的招工旺季。該公司在官方招聘微信公眾號表示：「今年旺季提前開始了，所以結束也會更早，打算入職請務必抓緊，切勿觀望、切勿盲目等漲價，目前已是全年最高價。 」

從上述公眾號發佈的招聘資訊不難看出，鄭州富士康近月的用工價格整體呈上行趨勢，招聘條件也在不斷放寬。

一位等待填表入職的人員表示，目前鄭州富士康入職門檻低，已經有相熟的同齡人近期順利進廠，自己也打算趁暑假短期嘗試下「大廠」生活。

根據富士康鄭州最新發佈的招聘資訊，無論是位於鄭州航空港經濟綜合實驗區的富士康 A 事業群，還是位於鄭州經開區的八大街廠區，目前招聘要求均僅限制年齡在 18 歲至 48 歲之間。A 事業群要求具有初中以上學歷，拒絕大面積煙疤及紋身。

薪資方面，近日補貼再度加碼，A 事業群的時薪人員、返費工 (需打卡 90 天) 入職均可享受人民幣 200 元至 500 元的額外補貼。高價小時工除時薪外，工作滿月還可獲得 200 元車補。時薪人員每天 10 小時最高可以拿 250 元，一個月輕鬆到手 5500 元至 7000 元。