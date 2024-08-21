〈能源盤後〉供應風險緩解 需求擔憂加劇 原油跌至兩周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-08-21 06:09

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原油期貨價格周二 (20 日) 連續第三個交易日下跌，且收創兩週最低價位，係因市場擔憂全球能源需求放緩，以及美國市場的避險情緒拖累。

以色列和哈馬斯之間停火的可能性，以及對中國需求的擔憂也導致周二油價疲軟。

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能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 33 美分或 0.4%，收每桶 74.04 美元，該期貨今日收盤到期。

10 月 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 49 美分或 0.7%，收每桶 73.17 美元，此轉為最近月 WTI 期貨。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 46 美分或 0.6%，收每桶 77.20 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3 %，收每加侖 2.26 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格持平 ，收每加侖 2.26 美元。

9 月交割的天然氣價格下跌 1.7%，收每百萬 Btu 2.20 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，儘管本周至今的經濟數據有限，但「由於全球經濟衰退威脅引發的需求擔憂不斷加劇，風險資金流已經開始減弱」。此外，周二華爾街有更多避險情緒蔓延至紐約商業交易所交易，所有主要能源期貨價格均走跌。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告寫道，中國上周的貿易和工業產出數據表明，7 月的石油需求量繼續呈下降趨勢。

這些擔憂「意味著投機者仍然對進入市場猶豫不決，儘管預計今年剩餘時間將出現赤字環境」。

加薩停火的前景也打壓了原油價格。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes) 表示：「美國宣布以色列總理 Benjamin Netanyahu 已接受過渡性建議，藉此緩解以色列和哈馬斯之間緊張關係，因此先前推高價格的地緣政治風險溢價開始下降。」

ING 分析師表示，該過渡提案「有助於緩解對石油市場供應風險的擔憂，但這端視哈馬斯是否接受提議而定，以及如果達成協議，能否持續停火。油價可能會對事態發展保持敏感。」

同時，本周稍晚將在懷俄明州舉行全球央行年會 (傑克遜霍爾經濟研討會)。Richey 表示，隨著聯準會試圖為美國經濟實現軟著陸，市場「已達到經濟週期的後期階段，『聯準會失誤』的風險呈指數級上升。」