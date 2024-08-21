〈能源盤後〉供應風險緩解 需求擔憂加劇 原油跌至兩周低點
鉅亨網編譯許家華 2024-08-21 06:09
原油期貨價格周二 (20 日) 連續第三個交易日下跌，且收創兩週最低價位，係因市場擔憂全球能源需求放緩，以及美國市場的避險情緒拖累。
以色列和哈馬斯之間停火的可能性，以及對中國需求的擔憂也導致周二油價疲軟。
能源商品價格
市場驅動力
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，儘管本周至今的經濟數據有限，但「由於全球經濟衰退威脅引發的需求擔憂不斷加劇，風險資金流已經開始減弱」。此外，周二華爾街有更多避險情緒蔓延至紐約商業交易所交易，所有主要能源期貨價格均走跌。
ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告寫道，中國上周的貿易和工業產出數據表明，7 月的石油需求量繼續呈下降趨勢。
這些擔憂「意味著投機者仍然對進入市場猶豫不決，儘管預計今年剩餘時間將出現赤字環境」。
加薩停火的前景也打壓了原油價格。
SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes) 表示：「美國宣布以色列總理 Benjamin Netanyahu 已接受過渡性建議，藉此緩解以色列和哈馬斯之間緊張關係，因此先前推高價格的地緣政治風險溢價開始下降。」
ING 分析師表示，該過渡提案「有助於緩解對石油市場供應風險的擔憂，但這端視哈馬斯是否接受提議而定，以及如果達成協議，能否持續停火。油價可能會對事態發展保持敏感。」
同時，本周稍晚將在懷俄明州舉行全球央行年會 (傑克遜霍爾經濟研討會)。Richey 表示，隨著聯準會試圖為美國經濟實現軟著陸，市場「已達到經濟週期的後期階段，『聯準會失誤』的風險呈指數級上升。」
「若『聯準會錯誤』引起經濟衰退，將導致全球能源市場走熊。因此，如果未來幾周或幾月的經濟數據惡化，那麼基於軟著陸的樂觀希望而得出的需求預測將在新興的衰退現實中大幅下降。」Richey 說。
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