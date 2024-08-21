台達電結合AI運算強化數據分析 推新一代綠色智能工廠解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-21 20:42

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台達電 (2308-TW) 參展「2024 台北國際自動化工業大展」，以「解密低碳智造 實踐永續未來」為主題，結合 AI 運算強化數據分析，推出新一代綠色智能工廠解決方案，並展示與輝達合作應用 Omniverse 所開發的創新數位孿生平台。

台達電表示，虛擬機台開發平台 DIATwin 透過軟體建構虛擬設備，測試機構設計與製程規畫，以 AI 輔助產生最佳化參數，節省自動化設備開發時間約 20%，並支援全產品設備生命週期，協助降低成本及加速產品上市。

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台達電也展示與全球 AI 大廠 NVIDIA 合作應用 Omniverse 所開發的創新數位孿生平台，可虛擬連接特定生產線，並從各式不同設備和系統收集、整合並生成合成數據，以快速訓練電腦模型並實現 90% 的準確度。

針對行業應用，台達電的智能倉儲物流解決方案結合 3D 機器視覺與無線充電系統，提高無人搬運設備效率，再導入台達倉儲管理系統，可優化人力配置，節省倉儲物流成本約達 30%。