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〈台幣〉匯市量縮整理 收31.938元 升值5.5分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-21 19:00

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新台幣今日收在31.938元，升值5.5分。(鉅亨網資料照)

台北匯市今 (21) 日觀望氣氛濃厚，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.97 億美元，是近期罕見低量，終場新台幣收在 31.938 元，升值 5.5 分。

新台幣今日以 31.95 元、升值 4.3 分開出後，最高來到 31.874 元，但隨即收斂升幅，終場收在 31.938 元，升值 5.5 分，全日高低價差 7.9 分。


觀察主要亞幣，韓元貶值達 0.8%，日元貶近 0.6%，泰銖貶近 0.5%，星元貶逾 0.2%，人民幣港幣小貶，新台幣則升值約 0.17%，表現相對強勢。

統一投顧表示，全球央行年會將登場，聯準會明尼亞波利斯聯準銀行總裁表示，現在討論 9 月降息可能性是適當的，此鴿派言論推升市場降息預期，帶動新台幣持續走揚，市場也在等待聯準會主席鮑爾釋出更多鴿派看法。

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