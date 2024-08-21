張榮發基金會贊助「雞籠中元祭」 共襄盛舉文化盛典

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-21 16:59

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一年一度的「雞籠中元祭」系列活動 8 月上旬於基隆盛大展開，今年邁入第 170 年，由張廖簡姓宗親會輪值主普，因此張廖簡姓宗親會特別邀請張榮發基金會贊助此文化盛典，共襄盛舉。

「鷄籠中元祭」起緣於 1855 年的漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，取代以字姓輪值主普，超渡普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習，達成社會和諧，共存共榮。

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長榮集團指出，此活動融合了悲天憫人的情懷和普及外邦的國際觀，也展現豐富在地文化底蘊，吸引許多觀光客前來朝聖。

長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發成長於基隆，對基隆有十分深厚的情感，在世時常說，基隆雖不是出生地，但在基隆住的最久，自認為是基隆人。

因此當張廖簡姓宗親會前來邀約張榮發基金會贊助於基隆舉辦的「鷄籠中元祭」活動時，基金會欣然同意參與此盛事，以表達對此文化活動的重視與支持，並對總裁故鄉的回饋。

長榮航空則是以 Q 版飛機為主體，加上航點地標，秉持越在地、越國際的精神，見證基隆文化觀光的新頁。