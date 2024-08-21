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鉅亨速報

盤後速報 - 環泰(4207)下週(8月28日)除權0.6元，預估參考價16.75元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


環泰(4207-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.6元。

以今日(8月21日)收盤價17.75元計算，預估參考價為16.75元，權值合計為1.01元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

環泰(4207-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為液態糖漿。近5日股價上漲1.14%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 17.75 0.0 0.0% 0.6
2024/03/28 18.4 0.4 2.17% 0.0
2023/08/30 19.85 0.0 0.0% 0.65
2023/04/20 15.25 0.35 2.3% 0.0
2022/08/30 14.8 0.0 0.0% 0.85

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
環泰17.750.00%

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