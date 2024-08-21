盤後速報 - 環泰(4207)下週(8月28日)除權0.6元，預估參考價16.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
環泰(4207-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.6元。
以今日(8月21日)收盤價17.75元計算，預估參考價為16.75元，權值合計為1.01元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
環泰(4207-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為液態糖漿。近5日股價上漲1.14%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|17.75
|0.0
|0.0%
|0.6
|2024/03/28
|18.4
|0.4
|2.17%
|0.0
|2023/08/30
|19.85
|0.0
|0.0%
|0.65
|2023/04/20
|15.25
|0.35
|2.3%
|0.0
|2022/08/30
|14.8
|0.0
|0.0%
|0.85
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