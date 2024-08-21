通用汽車全球大砍1000名員工 美國佔過半

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 12:15

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美國通用汽車公司 (GM-US) 近日宣布，由於「軟體和服務部門」業務縮編，將全球裁員 1000 人以上，其中美國本土員工佔約 600 人，以該公司全球 7.6 萬名員工計算，此回裁員約佔 1.3% 人力。

分析人士指出，裁員的主要原因在於削減成本，以應對汽車行業面臨的挑戰，並集中資源投資於新興領域。

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據報導，受影響的員工已於 8 月 19 日早上收到通知，此次裁員發生在公司高層變動不到 6 個月之後 (軟體和服務執行副總裁 Mike Abbott 因健康問題而離職)。通用汽車在面對行業衰退的壓力下，試圖降低成本、減少員工數量，同時也在向電動汽車等新興市場投資數十億美元。

在中國市場，通用汽車的表現也面臨挑戰。根據乘聯會的數據，今年前ˊ個月，美系合資車的市占下降至 6.7%。分析認為，這與通用汽車在電動化及新能源轉型方面的進展緩慢有著密切關係。儘管今年第二季度，通用汽車的新能源汽車銷量較去年同期增長 24.1%，但整體零售銷量卻低於第一季度。

此外，上汽通用汽車的高層調整也在進行中，新的管理團隊將專注於提升產品符合中國市場需求的能力，這或許能在一定程度上改善公司的銷售狀況。

總之，通用汽車的裁員決策是為了在面對市場壓力和行業變革時，精簡組織、降低成本，並為未來的轉型和投資鋪平道路。